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Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Новости. Общество
14:45, 16 Марта 2021
фото: Техническое задание в документации закупки
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Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Максимальная цена контракта на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком электронного аукциона выступает администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана будут потрачены средства бюджета поселения.

"Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение… Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой", - говорится в техническом задании.

Там же указано, что центральная струя фонтана должна бить на высоту до 12 метров.

Местом поставки фонтана указан поселок Чупа в Лоухском районе. Установить его исполнителю предстоит в течение июня.

Ранее сообщалось, как автомобилист снял мощную коммунальную аварию: фонтан из-под земли.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-16 16:09:50
В ПТЗ совсем фонтанов не осталось, зато в Лоухах будет плавающий фонтан, туда же туристы валом валят, а когда фонтан установят так и вовсе будет туристический бум :)
елпидифор
2021-03-16 15:35:11
Искренне рад за чупинцев. А у нас, как снесли фонтан на Лососинке, так и десятилетие говорят о его восстановлении. Выгоднее для власти мост именем Пименова назвать. Да и тот признали аварийным.
David .
2021-03-16 15:53:45
елпидифор, Без фонтана уныло в Задовске. Лишнехромосомцам не нравятся фонтаны, им нравится превращать город в гробницу
насмешница
2021-03-16 15:20:17
Как-то дешево. В Петрозаводске клумба у вокзала стоила столько же
кир
2021-03-16 15:07:18
Там затопили водой слюдяные шахты. Что им остается делать?
врунофф
2021-03-16 15:04:49
Пир во время чумы ! - визжала петрозаводская либерда.
Саныч
2021-03-16 15:01:04
У богатых свои причуды.
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