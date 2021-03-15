Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Максимальная цена контракта на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком электронного аукциона выступает администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана будут потрачены средства бюджета поселения.

"Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение… Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой", - говорится в техническом задании.

Там же указано, что центральная струя фонтана должна бить на высоту до 12 метров.

Местом поставки фонтана указан поселок Чупа в Лоухском районе. Установить его исполнителю предстоит в течение июня.

Ранее сообщалось, как автомобилист снял мощную коммунальную аварию: фонтан из-под земли.