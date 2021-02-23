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Фонтан из-под земли: автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:33, 24 Февраля 2021
фото: АНТИБЕСЕДКА (Беседка Костомукша Товарная) / кадр из видео
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В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.

Коммунальная авария произошла в понедельник в посёлке Контокки. Очевидец опубликовал видео происшествия в сообществе "Антибеседка (Беседка Костомукша Товарная)". Из-под земли в момент происшествия била горячая вода фонтаном.

Издание "Новости Костомукши" сообщает, что последствия коммунальной аварии ликвидированы. Как пояснил начальник отдела ЕДДС Максим Марчук, аварию устранили оперативно. Жилищный фонд посёлка от водо- и теплоснабжения отключать не пришлось. Причина ситуации – в изношенности сетей.

При этом издание сообщает, что в настоящее время в Костомукше произошла еще одна коммунальная авария. По адресу проспект Горняков, 2Б случился прорыв на домовых сетях. Ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что жители посёлка в Карелии лишились воды из-за аварии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-24 13:13:35
Коммунальные катастрофы стали обыденностью для Карелии. Денежный поток из Москвы стал меньше, а проблем меньше не стало. Зато бутафории всякой нагородили и скверы облагораживают. Наверное нас ждёт "счастливая" жизнь без коммунальных услуг. Будем в благоустроенных скверах костры жечь чтобы согреться.
врунофф
2021-02-24 11:52:34
Событие вселенского масштаба. Даже либерастня не успела тявкнуть в комментах :)
zanoza
2021-02-24 13:09:35
врунофф, зато ты успеваешь везде нагадить :)
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