Фонтан из-под земли: автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии (ВИДЕО)

В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.

Коммунальная авария произошла в понедельник в посёлке Контокки. Очевидец опубликовал видео происшествия в сообществе "Антибеседка (Беседка Костомукша Товарная)". Из-под земли в момент происшествия била горячая вода фонтаном.

Издание "Новости Костомукши" сообщает, что последствия коммунальной аварии ликвидированы. Как пояснил начальник отдела ЕДДС Максим Марчук, аварию устранили оперативно. Жилищный фонд посёлка от водо- и теплоснабжения отключать не пришлось. Причина ситуации – в изношенности сетей.

При этом издание сообщает, что в настоящее время в Костомукше произошла еще одна коммунальная авария. По адресу проспект Горняков, 2Б случился прорыв на домовых сетях. Ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что жители посёлка в Карелии лишились воды из-за аварии.