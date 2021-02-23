Жители посёлка в Карелии лишились воды из-за аварии

Очередная коммунальная авария произошла в поселке Ильинский Олонецкого района, сообщают местные власти.

На территории лесозаводской части посёлка Ильинский произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Об этом информирует сообщество "Администрация Ильинского сельского поселения".

"Ввиду того, что оперативно устранить аварию не представляется возможным, холодное водоснабжение будет отсутствовать, ориентировочно, до обеда 24 февраля 2021 года. Просим Вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и оказать содействие в обнаружении прорыва (утечки) на собственных земельных участках", - говорится в заявлении властей.

Напомним, ранее прокуратура Прионежского района Карелии пыталась установить виновных в аварии системы водоснабжения поселка Кварцитный, где 15 февраля без воды остались более 660 жителей.