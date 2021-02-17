Сотни жителей Карелии остались без воды - прокуратура установит виновных в аварии

Прокуратура Прионежского района Карелии намерена установить виновных в аварии системы водоснабжения поселка Кварцитный, где 15 февраля без воды остались более 660 жителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

"Установлено, что в результате аварии на сети водоснабжения в поселке Кварцитный без воды оставались свыше 667 человек, из-за аварии 15.02.2021 детский сад не смог принять детей", - говорится в сообщении.



Прокурорская проверка показала, что устранение аварии осложнялось сильным промерзанием грунта, значительным понижением температуры наружного воздуха.

Директору ресурсоснабжающей организации было "объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", сообщили в прокуратуре.

К вечеру того же дня аварийная ситуация была устранена и водоснабжение восстановлено в полном объеме.

"В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к случившейся аварии. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.

