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Сотни жителей Карелии остались без воды - прокуратура установит виновных в аварии

Новости. Происшествия
07:15, 18 Февраля 2021
фото: pixabay
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Прокуратура Прионежского района Карелии намерена установить виновных в аварии системы водоснабжения поселка Кварцитный, где 15 февраля без воды остались более 660 жителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

"Установлено, что в результате аварии на сети водоснабжения в поселке Кварцитный без воды оставались свыше 667 человек, из-за аварии 15.02.2021 детский сад не смог принять детей", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка показала, что устранение аварии осложнялось сильным промерзанием грунта, значительным понижением температуры наружного воздуха.

Директору ресурсоснабжающей организации было "объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", сообщили в прокуратуре.

К вечеру того же дня аварийная ситуация была устранена и водоснабжение восстановлено в полном объеме.

"В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к случившейся аварии. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.

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Комментарии

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Dima
2021-02-18 08:38:58
Водопровод будет допрошен, вода помещена под домашний арест.
Zoom Zhiv
2021-02-18 08:08:23
Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, в Чалне снова отключили электроэнергию. На улице - 30. Вода и канализация замерзли. Дети в школу не идут. Урррааа, ещё один выходной!)))
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