Сотни жителей Карелии остались без воды - прокуратура установит виновных в аварии

Прокуратура Прионежского района Карелии намерена установить виновных в аварии системы водоснабжения поселка Кварцитный, где 15 февраля без воды остались более 660 жителей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.
"Установлено, что в результате аварии на сети водоснабжения в поселке Кварцитный без воды оставались свыше 667 человек, из-за аварии 15.02.2021 детский сад не смог принять детей", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка показала, что устранение аварии осложнялось сильным промерзанием грунта, значительным понижением температуры наружного воздуха.
Директору ресурсоснабжающей организации было "объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", сообщили в прокуратуре.
К вечеру того же дня аварийная ситуация была устранена и водоснабжение восстановлено в полном объеме.
"В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к случившейся аварии. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.
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