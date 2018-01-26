Плюс - минус: синоптики рассказали, какой будет погода завтра в Петрозаводске

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В субботу, 27 января, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура +1, -4.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет снег, мокрый снег; на юге возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный, на севере – северо-западный, северный; ночью умеренный, днем слабый.
Температура воздуха ночью и днем +1, -4, на севере местами -8, -13 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске временами мокрый снег.
Температура ночью и днем -1, +1 градус.
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