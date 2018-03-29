Плюсовая температура ожидается завтра в Петрозаводске

В пятницу, 30 марта, в Карелии сохранится облачная погода с прояснениями, температура днем до +3.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью на большей части республики пройдет снег, возможна метель. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, ночью на юге западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -5, -10, при прояснениях до -15 градусов по Цельсию. Днем -2, +3.

В Петрозаводске утром и днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Температура ночью -6, -8, а днем 0, +2 градуса.