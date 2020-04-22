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Плоховидящим жителям Карелии чиновники посоветовали заказывать очки по интернету в период коронавируса

Новости. Общество
15:28, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Глава Минэка Карелии Олег Ермолаев рассказал, как решить вопрос с приобретением очков в период коронавируса, когда закрыты все оптики.

Сегодня в ходе онлайн-вебинара вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов и глава Минэка Олег Ермолаев ответили на самые актуальные вопросы населения.

Одна из жительниц Карелии интересовалась, как приобрести очки, если оптики закрыты.

"Сегодня оптики не вошли в перечень организаций, которым разрешено торговать в розницу, им разрешено торговать только дистанционно, - сказал Олег Ермолаев. - Мы знаем, что в некоторых магазинах оптики предлагались консультации врача-окулиста и проводился ремонт очков. Ремонт мы разрешили, то есть в этой точке розничной продажи может осуществляться мелкий ремонт приобретенной оптики. Что касается осмотра офтальмолога, это уже медицинские услуги, они также разрешены, их тоже можно оказывать населению. Но продавать очки можно только дистанционно".

На вопрос, что делать, если оправа не подойдет, Ермолаев посоветовал воспользоваться законом О защите прав потребителей и вернуть товар в течение 14 дней.

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