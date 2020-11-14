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Площадка для вождения за 1 млн рублей появилась у одного из колледжей в Карелии

Новости. Общество
13:07, 15 Ноября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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В Сортавальском колледже завершается устройство площадки для вождения.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, площадка крайне необходима для подготовки студентов. В Сортавальском колледже готовят водителей легковых и грузовых автомобилей, тракторов и других видов техники. Раньше занятия проходили на площадке рядом с учебным корпусом, но под новые нормативы она не подходит – меньше необходимой площади 240 кв.м.

"Для площадки подобрали новый участок – напротив городского стадиона. На приведение его в порядок по моему поручению выделили 1 миллион рублей. С расчисткой территории, осушением и отсыпкой помогли компании "Автодороги –Питкяранта" и "СортСтройИнжиниринг". После расчистки оказалось, что на площадке есть асфальтовое покрытие нужной площади, его просто необходимо немного привести в порядок. На выделенные средства территорию обнесли ограждением, сделали оканавливание по периметру, нанесли разметку для вождения, оборудовали эстакаду, на которую сможет заехать в том числе и самый габаритный грузовой учебный автомобиль", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте".

Глава Карелии обещает, что в ближайшее время здесь установят освещение, которое будет включаться по мере необходимости.

"Площадка уже функционирует, при этом, занимаются на ней не только студенты колледжа, но и будущие абитуриенты – старшеклассники школы № 1, а также участники ДОСААФ, с которым у колледжа давние партнерские отношения", - сообщил руководитель республики.

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