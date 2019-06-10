ПМЭФ-2019. Глава Карелии и президент Segezha Group подписали дорожную карту по реализации проекта "Segezha Запад"

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и президент, председатель правления Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаил Шамолин подписали дорожную карту в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ООО "УК "Сегежа групп" по реализации планируемого инвестиционного проекта "Segezha Запад" – "Модернизация АО "Сегежский ЦБК" с увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги".

Документ консолидировал ранее достигнутые договоренности республиканского правительства и компании о совместной работе по развитию целлюлозно-бумажного комбината, деревообрабатывающих производств и интенсивного лесопользования.

Программа дальнейшей модернизации Сегежского ЦБК "Segezha Запад" предусматривает создание условий для увеличения мощностей предприятия до 850 тысяч тонн продукции в год и расширения продуктового портфеля. Планируемый объем инвестиций составит порядка 55 млрд рублей. В результате серии этапов обновления промышленного оборудования и строительства новых объектов СЦБК начнет выпускать, кроме небеленой, также белую крафт-бумагу и беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

Согласно дорожной карте, стороны, помимо обновления СЦБК, будут совместно работать над внедрением на территории республики новой модели интенсивного лесопользования на лесных участках, арендованных Segezha Group. Предусмотрена аэрофотосъемка лесных участков Беломорского, Кемского, Калевальского и Лоухского центральных лесничеств для анализа и подготовки заключения о лесоустройстве, а также развитие лесной инфраструктуры и транспорта леса в части строительства лесных проездов, содержания и ремонта муниципальных и региональных дорог. Сотрудничество региональной власти и компании касается также инициатив рассмотрения правительством РФ вопросов увеличения разрешенной массы автопоездов, перевозящих лесные грузы до 55 тонн с нагрузкой на ось до 10 тонн и расширения Сегежского железнодорожного транспортного узла.



пресс-служба правительства Карелии

По оценке президента Segezha Group Михаила Шамолина, проект модернизации Сегежского ЦБК чрезвычайно масштабный, означающий создание совершенно другого комбината - биотехнологического комплекса нового поколения.

"Поддержка региона нам очень нужна, прежде всего, в лесообеспечении и гарантиях конкурентоспособной цены на доставленное сырье "на воротах предприятия", - подчеркнул Михаил Шамолин. - Важно и строительство лесных дорог с твердым покрытием, и интенсификация лесопользования, и государственно-частное партнерство, и содействие в подготовке квалифицированных кадров".

"Мы действуем как партнеры, и у нас есть четкая нацеленность на совместные конкретные результаты в интересах республики, государства и инвестиционного бизнеса. Сегодня мы утвердили систему мероприятий, выполнение которых позволит СЦБК выйти на конкурентную себестоимость существенно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли. Мы рассматриваем этот проект как стратегический для республики", - заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Стороны особо подчеркнули комплексное решение экологических проблем в ходе реализации проекта. На комбинате будут построены новая установка непрерывной варки беленой лиственной и хвойной целлюлозы, создан современный эффективный комплекс по регенерации химикатов, новый ультрасовременный древесно-подготовительный цех, а также установка для сбора, транспортировки и термического обезвреживания газов.

"Предусмотрена установка устройств аспирации на всех переделах производства, прежде всего на содорегенерационных котлах, где сжигается черный щелок, - причина характерного запаха от ЦБК. В результате обновления Сегежского ЦБК отсутствие вредных выбросов и отходов будет гарантировано", - заявил Михаил Шамолин.