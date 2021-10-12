По данным Сбербанка «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в СЗФО выросла вдвое

Объём выдачи Сбербанком ипотеки с господдержкой для семей с детьми по СЗФО в сентябре 2021 года составил 3,3 млрд рублей и превысил более чем в 2 раза среднемесячный показатель с начала года.

С января по сентябрь банк выдал 16,2 млрд рублей, 70% из них — в Северной столице.

Всего за 9 месяцев 2021 года при финансовой поддержке банка более 3,7 тысяч семей на Северо-Западе переехали в новые квартиры. В Санкт-Петербурге — более 2 тысяч. Региональные лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов для семей с детьми — Вологодская, Калининградская и Ленинградская области.

Средний размер ипотечного кредита по СЗФО без учёта Санкт-Петербурга по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в сентябре составил 3,4 млн рублей. В Петербурге средний размер кредита — более 5,3 млн рублей.

«Рост ипотечного кредитования по государственной программе для семей с детьми в первую очередь связан с расширением условий и выгодными ставками. Теперь семьи, в которых появился первенец, также могут взять ипотеку на льготных условиях. В Сбербанке такие кредиты доступны по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, а также от 5% с электронной регистрацией. Стандартная ставка — 5,3%», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе — от 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования — до 30 лет.

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Период действия Госпрограммы Заключение кредитных договоров – с 07.02.18. Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно). В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы: Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид» Валюта кредитования Рубли РФ Программы кредитования Приобретение готового жилья

Приобретение строящегося жилья

Строительство жилого дома Срок кредитования От 12 месяцев до 30 лет Минимальная сумма кредита 300 000 рублей Максимальная сумма кредита 12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах Кредитуемый объект недвижимости По программе «Приобретение готового жилья»: Жилое помещение: квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - «таун-хаус»);

жилой дом;

часть жилого дома блокированной застройки - «таун-хаус»;

жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится. По программе «Приобретение строящегося жилья»: Жилое помещение: квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - «таун-хаус»);

жилой дом;

часть жилого дома блокированной застройки - «таун-хаус»; По программе «Строительство жилого дома»: жилой дом;

жилой дом с земельным участком, на котором строится или будет построен жилой дом Первоначальный взнос 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков Целевое использование средств По программе «Приобретение готового жилья»: На приобретение жилых помещений (в т.ч. с земельным участком) на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по Договору купли-продажи (после завершения строительства жилого помещения и оформления права собственности на юридическое лицо, ранее являвшееся Застройщиком/Инвестором). По программе «Приобретение строящегося жилья»: На инвестирование строительства жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком (юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с инвестором (юридическим или физическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании). По программе «Строительство жилого дома»: Индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке(собственном или приобретаемом за счет кредитных средств) , расположенном на территории Российской Федерации, на основании договора-подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Страхование Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк

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Источник: Сбербанк