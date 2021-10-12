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По данным Сбербанка «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в СЗФО выросла вдвое

Новости. Общество
11:30, 12 Октября 2021
фото: © Сбербанк

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Объём выдачи Сбербанком ипотеки с господдержкой для семей с детьми по СЗФО в сентябре 2021 года составил 3,3 млрд рублей и превысил более чем в 2 раза среднемесячный показатель с начала года.

С января по сентябрь банк выдал 16,2 млрд рублей, 70% из них — в Северной столице.

Всего за 9 месяцев 2021 года при финансовой поддержке банка более 3,7 тысяч семей на Северо-Западе переехали в новые квартиры. В Санкт-Петербурге — более 2 тысяч. Региональные лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов для семей с детьми — Вологодская, Калининградская и Ленинградская области.

Средний размер ипотечного кредита по СЗФО без учёта Санкт-Петербурга по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в сентябре составил 3,4 млн рублей. В Петербурге средний размер кредита — более 5,3 млн рублей.

«Рост ипотечного кредитования по государственной программе для семей с детьми в первую очередь связан с расширением условий и выгодными ставками. Теперь семьи, в которых появился первенец, также могут взять ипотеку на льготных условиях. В Сбербанке такие кредиты доступны по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, а также от 5% с электронной регистрацией. Стандартная ставка — 5,3%», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе — от 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования — до 30 лет.

Выбрать квартиру от аккредитованных застройщиков и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

 

Период действия Госпрограммы

Заключение кредитных договоров – с 07.02.18.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно).

В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно
Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы: Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»
Валюта кредитования Рубли РФ
Программы кредитования
  • Приобретение готового жилья
  • Приобретение строящегося жилья
  • Строительство жилого дома
Срок кредитования От 12 месяцев до 30 лет
Минимальная сумма кредита 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита 12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах
Кредитуемый объект недвижимости

По программе «Приобретение готового жилья»:

Жилое помещение:

  • квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - «таун-хаус»);
  • жилой дом;
  • часть жилого дома блокированной застройки - «таун-хаус»;
  • жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

Жилое помещение:

  • квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - «таун-хаус»);
  • жилой дом;
  • часть жилого дома блокированной застройки - «таун-хаус»;

По программе «Строительство жилого дома»:

  • жилой дом;
  • жилой дом с земельным участком, на котором строится или будет построен жилой дом
Первоначальный взнос

15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков
Целевое использование средств

По программе «Приобретение готового жилья»:

На приобретение жилых помещений (в т.ч. с земельным участком) на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по Договору купли-продажи (после завершения строительства жилого помещения и оформления права собственности на юридическое лицо, ранее являвшееся Застройщиком/Инвестором).

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

На инвестирование строительства жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

  • по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком (юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).
  • по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с инвестором (юридическим или физическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

По программе «Строительство жилого дома»:

  • Индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке(собственном или приобретаемом за счет кредитных средств) , расположенном на территории Российской Федерации, на основании договора-подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Страхование Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк

 

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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