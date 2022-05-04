По дороге на водопад в Карелии можно «прокачать тачку» (ВИДЕО)

Пользователи соцсети рассказали о плачевном состоянии дороги к водопаду «Белые мосты» в Питкярантском районе Карелии.

В паблике краеведческого клуба «Оберег» в Карелии опубликованы фото разбитой дороги к водопаду «Белые мосты» в Питкярантском районе.

Судя по фото, дорога больше похожа на направление из месива грязи и глины, где тонут внедорожники.

«Прокачай тачку! Белые мосты!» — написано в комментарии к фото в паблике.

При всей плачевной ситуации, запечатленной на фото, комментаторы не оставляют надежды добраться до водопада в межсезонье и интересуются, можно ли сейчас проехать к «Белым мостам» на Chevrolet Niva.

«Можно, если есть лебедка, 2–3 часа времени, голова на плечах и пара лопат. И нет страха подзамять кузов», — оптимистично ответили участники диалога в паблике.