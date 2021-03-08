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По объему госдолга Карелия занимает на Северо-Западе четвертое место

Новости. Экономика
09:48, 09 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Архангельская область и Республика Коми.

По объему государственного долга Карелия занимает в Северо-Западном федеральном округе четвертое место. Согласно данным министерства финансов России, к началу февраля общая сумма задолженности республики составила 23,9 миллиарда рублей, что заметно выше, чем в соседних Вологодской, Мурманской и Ленинградской областях. Госдолг Вологодской области 1 февраля оценивался в 15,7 миллиарда рублей, Мурманской – в 13,3 миллиарда, а Ленинградской – всего в 2,9 миллиарда.

При этом самый большой объем государственного долга среди субъектов СЗФО оказался у Санкт-Петербурга – около 85 миллиардов рублей. Второе место досталось соседней с Карелией Архангельской области – 42,3 миллиарда, а третье – Республике Коми, где госдолг составил к 1 февраля 30,4 миллиарда рублей.   

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