По соседству с Карелией начались военные учения Северных стран

В учениях участвуют военно-воздушные силы Финляндии, Швеции и Норвегии.

Военная авиация Финляндии, Норвегии и Швеции начала 7 июня международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые будут проходить в воздушном пространстве трех Северных стран. Как сообщает Ylе, вместе с ними в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Германии, Дании, США и Великобритании.

В ходе военных маневров военная авиация будет дважды в день совершать полеты над норвежской, шведской и финской территориями. Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе.