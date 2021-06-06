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По соседству с Карелией начались военные учения Северных стран

Новости. Политика
11:57, 07 Июня 2021
фото: ACE/Yle.fi

В учениях участвуют военно-воздушные силы Финляндии, Швеции и Норвегии.

Военная авиация Финляндии, Норвегии и Швеции начала 7 июня международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые будут проходить в воздушном пространстве трех Северных стран. Как сообщает Ylе, вместе с ними в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Германии, Дании, США и Великобритании.

В ходе военных маневров военная авиация будет дважды в день совершать полеты над норвежской, шведской и финской территориями. Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-07 14:53:34
А вот поциенту киру не свалить никуда. Его не выпустят, и справку не дадут.
кир
2021-06-07 15:10:40
Самуленок не позорь диаспору, - сказал кот.
User
2021-06-07 12:19:23
Ну начались, и начались. Зачем карельцам эта информация?
кир
2021-06-07 12:38:58
User, хочешь туда свалить, да боишься, - сказал кот. Вали, чище воздух будет, - сказал кот-генетик.
врунофф
2021-06-07 12:08:00
Сбивать на подлете, делов то
Горожанин
2021-06-07 12:06:38
Я так и не понял - можно сбивать или нет? :)
кир
2021-06-07 12:01:32
А вы за сыром к ним ездите, - сказал кот. Предатели.
Изя
2021-06-07 13:29:34
Ты хоть в бункер какой залезь с котом , пережди ))) :)
кир
2021-06-07 14:54:16
Изя, не забудем, не простим как финны-оккупанты детей в лагерях за проволокой держали в Петрозаводске.
Клава Нюппиева, русская, из Заонежья много много чего рассказала. Создать базу данных народов и государств, которые столетиями приносили нам вред, - сказал продвинутый кот. Для формирования будущей политики.
Изя
2021-06-07 15:06:40
Прости ты всех и живи спокойно , радуйся жизни ))) А будущее России с Европой , но никак не с Азией )) :)
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