По центру Петрозаводска гуляет «наглая крыска» (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска снял видео про наглую крыску, которая не боится людей.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео про крысу, которая гуляет у дома по проспекту Ленина, 47 и не боится людей.

"Наглая петрозаводская крыска" - так назвал автор свое видео.

На кадрах видно, как крыса гуляет под деревьями и ее не смущает объектив камеры.