11:23, 24 Января 2019
"Победа" планирует летать из Петрозаводска в Москву с марта шесть раз в неделю
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Министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов назвал несоответствующими действительности слухи о планах авиакомпании "Победа" сократить число авиарейсов Москва-Петрозаводск-Москва до двух раз в неделю.
Об этом Кайдалов заявил сегодня на заседании парламента Карелии.
По его словам, с марта 2019 года "Победа" планирует увеличить количество авиарейсов на этом маршруте до 6 раз в неделю.
Кайдалов также рассказал о переговорах Минтранса с другими авиакомпаниями, чтобы они также обслуживали рейсы Москва-Петрозаводск-Москва. Это позволит сделать такие перелеты ежедневными.
Подробности читайте на "Вестях Карелии".
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