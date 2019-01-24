"Победа" планирует летать из Петрозаводска в Москву с марта шесть раз в неделю

Министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов назвал несоответствующими действительности слухи о планах авиакомпании "Победа" сократить число авиарейсов Москва-Петрозаводск-Москва до двух раз в неделю.

Об этом Кайдалов заявил сегодня на заседании парламента Карелии.

По его словам, с марта 2019 года "Победа" планирует увеличить количество авиарейсов на этом маршруте до 6 раз в неделю.

Кайдалов также рассказал о переговорах Минтранса с другими авиакомпаниями, чтобы они также обслуживали рейсы Москва-Петрозаводск-Москва. Это позволит сделать такие перелеты ежедневными.

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