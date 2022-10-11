«Победа» возобновила рейсы в популярную у россиян страну

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновит полеты по маршруту Москва — Гюмри.

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря 2022 года возобновит полеты в Армению. Рейсы будут выполняться по маршруту Москва-Гюмри, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Лоукостер „Победа“ на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря », — отмечается в сообщении.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

Ранее на этой неделе авиакомпания сообщила, что в декабре планирует возобновить полеты из Москвы в Турцию (Стамбул, Анталья и Аланья).

С весны этого года «Победа» полностью приостановила рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас авиакомпания из зарубежных направлений выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга и Москвы.