Министр спорта Карелии проведет мастер-класс для победителя фотоконкурса

Минспорта Карелия объявляет фотоконкурс "Я выбираю спорт", сообщили в министерстве.

Конкурс проводится с 17 июля по 10 августа.

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, разместив свои фотографии в социальных сетях Instagram или "ВКонтакте" с указанием хэштегов: #МинспортКарелия, #явыбираюспортКарелия.

Победителя наградят индивидуальной тренировкой на лыжероллерах с министром спорта Карелии Алексеем Ермашовым и абонементом на 3 посещения водно-спортивного центра "Акватика". Занявшие второе и третье место также получат абонементы и мастер-класс по самообороне, который проведет замминистра спорта Максим Антипов, или индивидуальную тренировку по стрельбе в пневматическом тире с директором ЦСП Тимуром Зорняковым.

Обязательное условие – быть подписанным на группу Минспорта Карелии и группу Центра спортивной подготовки.

Участникам предлагают разместить в социальных сетях фотографии на следующие темы: спортивная семья, спортивная команда, спортивный наставник, я люблю спорт.



Фотоработы победителей будут опубликованы 10 августа на официальном сайте министерства.