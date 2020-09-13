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Победителем бизнес-квеста для подростков стала команда Лицея №40

Новости. Общество
09:43, 14 Сентября 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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Придумать бизнес-идею и защитить её перед потенциальными инвесторами, разработать стратегию продвижения компании и ответить на вопросы интерактивной викторины – такие задачи поставили перед школьниками организаторы бизнес-квеста – Корпорация развития Республики Карелия и Школа лидерства "Факультет Z".

Мероприятие, прошедшее в ТРК "ЛОТОС PLAZA" в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", собрало 250 учащихся разных школ Петрозаводска. В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в Карелии, команды приглашались к определённому времени и одновременно более 50 человек не находилось на одной площадке.

На первом этапе ребятам предстояло разработать свою бизнес-идею, придумать рекламную концепцию и опросить потенциальных клиентов. Больше всего баллов в этой части бизнес-квеста набрали команды лицеев № 40,  № 13 и №1, а также представители школ № 12 и № 43. По пять представителей от каждой из этих команд были приглашены на финальное испытание.

Перед финалом ребята получили напутствие от генерального директора Корпорации развития РК Марины Кувшиновой, которая пожелала всем удачи и творческого вдохновения в прохождении бизнес-квеста.

В первой части финала команды участвовали в интерактивной викторине, отвечая на вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью. Вторая часть - практическое задание: предложить компании - Торговый дом "Ярмарка" - стратегию продвижения на рынке, придумать новый продукт. На подготовку бизнес-идей было отведено 30 минут, а затем команды представляли созданные продукты.

-Бизнес-квест получился очень насыщенным и интересным, - делится впечатлением ментор проекта, ученица гимназии №37 Полина Иванова. – Большинство ребят остались довольны, говорили, что готовы и дальше принимать участие в подобных мероприятиях. Из пожеланий – увеличить количество времени на практическую часть: не все успевали в установленное время.

Выступления команд активно поддерживали болельщики. Во время подведения итогов финала участники команд и болельщики участвовали в индивидуальной викторине. Победителем этой викторины стал классный руководитель команды школы №43 Алексей Тиликайнен.

По результатам финальных испытаний победителем бизнес-квеста стала команда Лицея № 40. Второе место – у команды Лицея № 1, третье – у Лицея № 13.

Все участники получили памятные подарки – сертификаты, защитные маски, блокноты, шоколад и сертификаты на обучение в Школе лидерства "Факультет Z". Командам-финалистам вручили дипломы победителей. А команда Лицея № 40, занявшая первое место, награждена экскурсией в Торговый дом "Ярмарка".

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