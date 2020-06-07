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Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Новости. Общество
14:30, 07 Июня 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил логику власти при введении строгих ограничительных мер в связи с коронавирусом и при ослаблении режима.

- На первом этапе нам нужно было дать время подготовиться, - рассказал Михаил Охлопков. - Для этого и были введены все ограничительные меры – чтобы в Карелии не было резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Потому что при вспышке наше здравоохранение ни за что бы не справилось. А, когда все началось постепенно – по 5, 10, 15 человек в сутки, это дало нам шанс.

В короткие сроки в Карелии были открыты, оснащены кадрами и оборудованием шесть центров по лечению COVID-19.

- Тут важно понимать, что при лечении больных с коронавирусной инфекцией обязательно должен быть индивидуальный подход, – продолжает министр. – У человека поражается 20, 30, иногда и 80 процентов легких, которые перестают дышать, и, соответственно, нужно постоянно находиться рядом, наблюдать, нагнетать кислород. А при большом потоке у врачей просто времени не будет, чтобы индивидуально работать. Чем больше больных поступает, тем хуже результат лечения. Когда больных немного, лечение происходит более селективно, более внимательно. Поэтому и результаты положительные, и процент летальных исходов меньше, и выше процент выздоровевших. И у нас в Карелии именно так.

Но за примерами далеко ходить не надо – посмотрите на другие регионы и на их опыт. Тот же Дагестан, которому сейчас помогает вся страна… Регион полыхает! И это чужие ошибки, и лучше учиться на них, чем совершать свои.

По мнению Михаила Охлопкова, введение жестких ограничительных мер в начале эпидемии было оправданным.

- Сейчас же ограничения снимаются, потому что, во-первых, система здравоохранения подготовлена, а, во-вторых, у населения появились определенные навыки по профилактике коронавирусной инфекции: люди научились носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. При этих условиях риск заражения, в том же магазине или общественном транспорте, минимален.

Подробнее читайте в материале Натальи Захарчук "Мы научимся его побеждать", который главный редактор "Столицы на Онего" написала по итогам рабочего дня, проведенного с министром здравоохранения.

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Комментарии

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Сергей Вишняков
2020-06-07 16:16:22
а были ли?
пугать то чем
Гость
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