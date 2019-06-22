Почему людям нравиться испытывать эмоцию страха?

Многие люди любят ужастики и эмоцию страха. Это связано со многими причинами.

Тем, кто хочет "проверить себя на прочность" в экстремальных условиях, поможет информация на сайте moscow.claustrophobia.com. "Страшные" квесты могут стать отличным приключениям. Они заставят испытать невероятные по силе и насыщенности эмоции.

Страх, в небольшом количестве, полезен. Однако сложно определить эту грань, когда он становится фобией. При этом многие люди готовы рискнуть и намеренно "идут навстречу" опасностям. Почему так происходит?

Страх – это ответная реакция организма на различные события и раздражители. Если описать состояние, то речь идёт об учащении пульса и дыхания, вспотевших ладонях, повышенной нервозности и некоторой опустошённости в области живота. Люди любят страх, поскольку он мотивирует мозг и тело работать в разы эффективней. В этот момент тело активирует функцию "борьба за выживание". После того, как испытание с успехом пройдено, наступает расслабление и удовлетворение. Многим импонирует именно этот момент.

Страх на протяжении всего существования человечества видоизменялся. В настоящее время его можно считать жизненной необходимостью. Это своего рода защитная функция, которая помогает человеку бороться с различными трудностями и с гордостью преодолевать таковые. Именно страх заставляет людей избегать контакта с опасными веществами и правильно реагировать на угрозы. Если страх присутствует в жизни человека, то он необходим. Таковой не менее важен и значим, чем прочие эмоции.

Каждый человек наверняка имеет свой список страхов. Эта эмоция помогает человеку становиться лучше. Если страх удастся преодолеть, то отдельный индивидуум станет выносливее и сильнее. Страх – это одна из самых популярных эмоций. Срах может отличаться по масштабу и направленности.

Люди любят бояться ввиду того, что во время опасных ситуаций в организме выделяется гормон дофамин. Многим нравиться риск и те ощущения, которые он с собой приносит. Однако при этом очень важно, чтобы среда оставалась безопасной, и присутствовало чёткое понимание, что всё закончится хорошо.

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