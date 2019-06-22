Подписаться
Новости. Экономика
08:30, 22 Июня 2019

Почему людям нравиться испытывать эмоцию страха?

Загрузка...

Многие люди любят ужастики и эмоцию страха. Это связано со многими причинами.

Тем, кто хочет "проверить себя на прочность" в экстремальных условиях, поможет информация на сайте moscow.claustrophobia.com. "Страшные" квесты могут стать отличным приключениям. Они заставят испытать невероятные по силе и насыщенности эмоции.

Страх, в небольшом количестве, полезен. Однако сложно определить эту грань, когда он становится фобией. При этом многие люди готовы рискнуть и намеренно "идут навстречу" опасностям. Почему так происходит?

Страх – это ответная реакция организма на различные события и раздражители. Если описать состояние, то речь идёт об учащении пульса и дыхания, вспотевших ладонях, повышенной нервозности и некоторой опустошённости в области живота. Люди любят страх, поскольку он мотивирует мозг и тело работать в разы эффективней. В этот момент тело активирует функцию "борьба за выживание". После того, как испытание с успехом пройдено, наступает расслабление и удовлетворение. Многим импонирует именно этот момент.

Страх на протяжении всего существования человечества видоизменялся. В настоящее время его можно считать жизненной необходимостью. Это своего рода защитная функция, которая помогает человеку бороться с различными трудностями и с гордостью преодолевать таковые. Именно страх заставляет людей избегать контакта с опасными веществами и правильно реагировать на угрозы. Если страх присутствует в жизни человека, то он необходим. Таковой не менее важен и значим, чем прочие эмоции.

Каждый человек наверняка имеет свой список страхов. Эта эмоция помогает человеку становиться лучше. Если страх удастся преодолеть, то отдельный индивидуум станет выносливее и сильнее. Страх – это одна из самых популярных эмоций. Срах может отличаться по масштабу и направленности.

Люди любят бояться ввиду того, что во время опасных ситуаций в организме выделяется гормон дофамин. Многим нравиться риск и те ощущения, которые он с собой приносит. Однако при этом очень важно, чтобы среда оставалась безопасной, и присутствовало чёткое понимание, что всё закончится хорошо.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
15.06.2019, 09:00
В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

Аналитика

21.06.2019 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 1
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Карелиянапрокат - КИНЕРМА
21.06.2019 17:46
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»