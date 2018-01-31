Почему власти вдвое сократили субсидии на выращивание овощей в Карелии

Размер ставки субсидии на выращивание овощей в открытом грунте сельхозпредприятиям за счет федерального бюджета в 2018 году сократился в 2 раза, что объясняется переориентацией господдержки на производство кормов.

Об этом деловой интернет-газете "Вести Карелии" сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

"В связи с тем, что производство кормов является приоритетным направлением развития отрасли растениеводства, основная доля средств субсидии на оказание несвязанной поддержки направлена на развитие кормовой базы для обеспечения сельскохозяйственных животных кормами собственного производства", - пояснили в министерстве.

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