Почему власти вдвое сократили субсидии на выращивание овощей в Карелии

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Размер ставки субсидии на выращивание овощей в открытом грунте сельхозпредприятиям за счет федерального бюджета в 2018 году сократился в 2 раза, что объясняется переориентацией господдержки на производство кормов.
Об этом деловой интернет-газете "Вести Карелии" сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
"В связи с тем, что производство кормов является приоритетным направлением развития отрасли растениеводства, основная доля средств субсидии на оказание несвязанной поддержки направлена на развитие кормовой базы для обеспечения сельскохозяйственных животных кормами собственного производства", - пояснили в министерстве.
Вот здесь – подробнее.
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