Почему так много покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ"? (ВИДЕО)

В строительной компании "Баренц Групп" рассказали об этом на примере квартиры в ЖК "Иволга".
Более 70 процентов покупателей "Баренц Групп" выбирают новое жилье с отделкой "под ключ", почему, в строительной компании рассказали на примере квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке.
1.Это выгодно
Одна из основных причин – купить квартиру с отделкой выгоднее, чем делать ремонт самостоятельно. Кроме этого, отделка "под ключ" входит в ипотечный кредит, за нее не нужно платить отдельно.
2.Это универсально
Купив квартиру с отделкой "под ключ", новоселы могут сразу в нее въехать и жить без дополнительного ремонта несколько лет.
3. Это качественно и надежно
Отделка "под ключ" в домах, построенных компанией "Баренц Групп", делается из современных высококачественных и надежных материалов.
4. Что входит в отделку "под ключ":
– обои под покраску;
– матовые натяжные потолки, ламинат и плинтуса;
– входные и межкомнатные двери, стеклопакеты.
– полностью оборудованный санузел;
– коммуникации, сети, розетки.
Узнать подробнее, что входит в опцию отделка "под ключ" и записаться на экскурсию по жилому комплексу от "Баренц Групп" вы можете на сайте barenz.group или по телефону 331-331.
Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.
Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.