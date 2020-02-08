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Почему Тольский публично поддержал осужденного за педофилию бывшего депутата Ивана Романова

Новости. Общество
14:30, 09 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Известный карельский политик Валерий Тольский рассказал, почему поддержал бывшего депутата парламента Карелии Ивана Романова, осужденного за педофилию и взятки.

Валерий Тольский на пенсии, но продолжает оставаться в курсе событий и имеет собственное мнение обо всем, что происходит в карельской политике. 

Во время интервью на вопрос журналиста о том, почему он публично поддержал Ивана Романова, ставшего фигурантом "педофильского скандала", Тольский ответил:

"Мы были дружны с Иваном, правда в последнее время мы отошли друг от друга, т.к. у него появились новые друзья. И, когда возникла вся эта история, мне было его искренне жаль. Я и по сей день верю и не верю - Суд был закрытым, какие-то доказательства его вины мне не известны. Одни говорили так, другие эдак. Я написал пост о нем в Фейсбуке в день его 45-летия. Ивану Романову дали 22 года тюрьмы. Каким он выйдет, если доживет? Уже старцем… Это можно назвать состраданием, если хотите. Было два варианта: написать ему письмо или высказаться публично. Я выбрал второй. Для меня это было делом принципа – протянуть руку другу. Я не мог поступить иначе".

О чем еще рассказал Валерий Тольский, отметивший недавно 80-летие, читайте в нашей рубрике "Кофе со сливками".

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