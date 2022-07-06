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Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
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Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?

Новости. Общество
15:38, 07 Июля 2022
фото: © freepik

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Интернет-агентство OPTIMIZER рассуждает о том, что лучше для компании: размещаться на сайте или в социальных сетях.

 

В последнее время бытует мнение, что сайт — это пережиток прошлого и его полностью заменяют социальные сети. Но так ли это? Давайте разбираться вместе с интернет-агентством OPTIMIZER!

Сначала хотелось бы отметить, что сайт является собственностью владельца, то есть вашей целиком и полностью. Вы – король в своем интернет царстве-государстве, отдаете указы какие будут на сайте разделы, дизайн, стиль и все-все. Социальные сети – это чужое государство, на местный рынок которого, вы приехали поторговать. На рынке есть определенные правила, вам выделено определенное место, вы подчиняетесь чужим законам, которые могут меняться чуть ли не каждый день без любого с вами согласования. А в случае неповиновения вас могут просто казнить – заблокировать ваш аккаунт. Есть множество примеров таких «казненных», с миллионными аудиториями, которых судили без следствия, как например Рианна и Джейсон Дэруло.

Следующим пунктом отметим, что на сайте, в нашей каменной крепости все строится на века, ваша статья в блоге будет, если не вечно, то годами работать на вас. Она никуда не исчезнет через день-два, как пост в социальных сетях. Пост может принести рыцарю мгновенную славу и овации, но также быстро может увести его в забвение – охваты упадут. А статья на сайте может возвысить его в ранг рыцарей круглого стола и даже приносить дивиденды с помощью SEO-оптимизации.

О том, как важно правильно выбрать доменное имя и как ваш сайт может приносить пассивный доход читайте здесь.

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