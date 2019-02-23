Почему власти не защитили Лучина?

Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы Прионежья Алексея Лучина продолжает тренд, который характеризуется тем, что государство пожирает себя изнутри.

Ещё недавно он входил в состав регионального политсовета партии "Единая Россия" и даже претендовал на должность секретаря республиканской парторганизации. После завершения работы в Прионежье ему была предоставлена возможность трудоустройства на директорских должностях. Он выбрал техникум дорожного хозяйства. Но государство переламывает практически всех, кто не входит в ближний президентский круг. Все, кто ниже заоблачной вершины властной вертикали, перестают быть защищённым её легитимностью.

Подробнее о борьбе с коррупцией в структуре власти читайте в материале политолога Олега Реута.