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Глава Карелии предложил упразднить положение закона о ежегодном отчете о реализации в республике антикоррупционных мер

Новости. Политика
11:20, 16 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Губернатор объяснил инициативу необходимостью приведения карельского закона о противодействии коррупции в соответствие с республиканской Конституцией.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о противодействии коррупции. Губернатор предложил депутатам признать утратившей силу часть 2 статьи 11 этого закона, которая предусматривает представление руководителем республики отчета о реализации антикоррупционных мер в своем ежегодном докладе о положении в регионе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправки, она подготовлена с целью приведения карельского закона о противодействии коррупции республиканской Конституции. В статье 51 Конституции Карелии, о которой идет речь в пояснительной записке, на главу региона возлагается обязанность представлять в карельский парламент ежегодные отчеты о результатах деятельности республиканского правительства, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, а также ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития республики. Об отчете губернатора о реализации в Карелии антикоррупционных мер в этой статье не сказано ни слова. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ушлый
2021-06-16 11:34:31
Не надо никаких законов по коррупции, ни новых,ни старых,они всё равно не выполняются!?!
Предлагаю ввести "подоходный" налог в 35% на все взятки,откаты и использовать эти деньги на детей и стариков, вот тогда так заживём!!!!! А кто не заплатил 35-процентный налог, пожизненный срок! Все платить будут! Поверьте!
User
2021-06-16 11:30:21
Да и сами антикоррупционные меры упразднить, чего уж стеснятся.
Гость
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