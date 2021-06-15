Глава Карелии предложил упразднить положение закона о ежегодном отчете о реализации в республике антикоррупционных мер

Губернатор объяснил инициативу необходимостью приведения карельского закона о противодействии коррупции в соответствие с республиканской Конституцией.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о противодействии коррупции. Губернатор предложил депутатам признать утратившей силу часть 2 статьи 11 этого закона, которая предусматривает представление руководителем республики отчета о реализации антикоррупционных мер в своем ежегодном докладе о положении в регионе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправки, она подготовлена с целью приведения карельского закона о противодействии коррупции республиканской Конституции. В статье 51 Конституции Карелии, о которой идет речь в пояснительной записке, на главу региона возлагается обязанность представлять в карельский парламент ежегодные отчеты о результатах деятельности республиканского правительства, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, а также ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития республики. Об отчете губернатора о реализации в Карелии антикоррупционных мер в этой статье не сказано ни слова.