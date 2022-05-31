Стали известны имена Почетных граждан Петрозаводска 2022 года

Депутаты Петросовета присвоили звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» всем троим претендентам.

На сегодняшнем заседании Петросовета депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» всем троим претендентам:

— Юрию Шлейкину, писателю и журналисту;

— Александру Балашову, директору Медицинского института, доктору медицинских наук, профессору;

— Вячеславу Рашеву (посмертно), инженеру-строителю, хранителю трассы «Фонтаны», энтузиасту физкультурно-общественного движения.

Торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Петрозаводска» пройдет в рамках праздничных мероприятий ко Дню столицы Карелии.

Согласно процедуре, претендентов на почетное звание выдвигают общественные организации, учреждения и трудовые коллективы города. Затем кандидатуры рассматривает комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».