Почти миллион рублей перевел неизвестным житель Карелии

Запутанный телефонными мошенниками житель Сегежи набрал в разных банках кредитов на 892 тысячи рублей, а затем перевел их звонившим, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление о мошенничестве от 53-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что в течение нескольких дней общался с незнакомцами, выдававшими себя за работников банка.

Так, ответив на первый звонок, сегежанин узнал, что неизвестные получили доступ к его банковскому счету и смогли оформить несколько крупных кредитов. По словам звонивших, для того, чтобы исправить ситуацию, мужчине необходимо оформить «зеркальные» кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета.

При этом звонившие настоятельно просили мужчину не общаться с настоящими работниками банка, якобы в целях безопасности.

В результате, не прерывая телефонного общения, сегежанин поспешил в банки города и оформил в каждом из них кредиты — всего на 892 тысячи рублей. Затем мужчина обналичил средства и перевел их на продиктованные ему счета.

После завершения последнего перевода звонки прекратились, и больше связаться со звонившими сегежанин не смог. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.