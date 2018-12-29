Почти новогодняя история произошла в Петрозаводске с 13-летним футболистом

Юный нападающий из карельского футбольного клуба "Онего-2005" Никита Зевеке, родившийся без руки, стал на один шаг ближе к своей большой мечте.

Никита мечтает стать профессиональным футболистом, но на пути к своей цели ему с родителями приходится преодолевать большие трудности. Одним из препятствий является отсутствие у юного спортсмена левой руки, которую уже с 6 месяцев заменяет протез.

Историю Никиты читайте в статье "Большая мечта маленького футболиста".