Почти новогодняя история произошла в Петрозаводске с 13-летним футболистом

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Юный нападающий из карельского футбольного клуба "Онего-2005" Никита Зевеке, родившийся без руки, стал на один шаг ближе к своей большой мечте.
Никита мечтает стать профессиональным футболистом, но на пути к своей цели ему с родителями приходится преодолевать большие трудности. Одним из препятствий является отсутствие у юного спортсмена левой руки, которую уже с 6 месяцев заменяет протез.
Историю Никиты читайте в статье "Большая мечта маленького футболиста".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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