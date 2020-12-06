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Почти половина деревянных храмов в России находятся в плохом состоянии

Новости. Общество
20:40, 07 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Порядка 3,5 тыс. объектов деревянного зодчества в России находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Еще что касается реставрации - очень важная вещь - это деревянное зодчество. У нас 7,5 тыс. деревянных храмов, 3,5 тыс. из них в не очень хорошем состоянии. Это проблема достаточно серьезная", - сказала Любимова.

В пресс-службе Минкультуры уточнили, что в 2020 году на мероприятия по реставрации объектов деревянного зодчества выделено 100 млн руб. В следующем году объем средств будет увеличен до 300 млн рублей. Ежегодно с 2021 года планируется реставрировать по пять объектов.

Реализация программы по сохранению объектов деревянного зодчества началась в этом году. Она включает мероприятия по реставрации и консервации объектов деревянного зодчества.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-12-07 21:14:38
По пять объектов в год, хе-хе-хе...
"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", - сказал патриарх Кирилл 26.05.19г.
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