Почти половина компаний Карелии показали убытки

Количество убыточных организаций в Карелии в 2017 году составило 43,7% от общего числа юридических лиц.

Такие данные публикует Карелиястат по данным бухгалтерской отчётности организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства, включая предприятия, применяющие упрощённую систему налогообложения, сообщают "Вести Карелии".

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