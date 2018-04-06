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Новости. Экономика
09:16, 06 Апреля 2018

"Почту России" ждет реорганизация

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Депутаты Государственной думы внесли в парламент законопроект об акционировании "Почты России".

"Мы с коллегами депутатами, конечно, при содействии, в плотной работе с министерством и "Почтой России", подготовили соответствующий законопроект о реформировании "Почты России", новый законопроект, который сегодня утром был внесен в Государственную думу", — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-06 10:08:52
Вместо ВГУП 100% государственное АО. Легче закупки и распилы проводить.
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