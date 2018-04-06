"Почту России" ждет реорганизация

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Депутаты Государственной думы внесли в парламент законопроект об акционировании "Почты России".
"Мы с коллегами депутатами, конечно, при содействии, в плотной работе с министерством и "Почтой России", подготовили соответствующий законопроект о реформировании "Почты России", новый законопроект, который сегодня утром был внесен в Государственную думу", — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
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