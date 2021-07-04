Под колесами легковушки в Петрозаводске погиб 80-летний мужчина

Стали известны подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе на Ругозерском переулке.

Напомним, 4 июля, в 20:03 на Ругозерском переулке, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Зеленая, произошло трагическое ДТП. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, насмерть сбил пешехода.

По данным Госавтоиспекции Карелии, за рулем иномарки находился 30-летний водитель. Он сбил 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.