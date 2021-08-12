Под Петрозаводском автоинспекторы поймали злостного нарушителя за рулем чужого автомобиля

Сотрудники ГИБДД в Прионежском районе остановили молодого человека без прав, сообщили в полиции района.

В Прионежском районе на федеральной трассе «Кола» 16 августа около 19 вечера автоинспекторы остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, водитель которого устроил обгон в нарушении ПДД.

Как выяснили инспекторы, 27-летний петрозаводчанин не имеет водительского удостоверения, и ПДД он нарушает уже не в первый раз. У молодого человека оказалось не оплачено 8 штрафов за ранее допущенные нарушения.

Автоинспекторы привлекли по нескольким статьям административного кодекса водителя автомобиля, а также 31-летнюю пассажирку — она оказалась владелицей машины. Девушка будет наказана за передачу управления лицу, не имеющему такого права.