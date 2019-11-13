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Новости. Экономика
12:05, 13 Ноября 2019
фото: vk.com/kodiptz

Под процедуру банкротства попал бывший крупный гипермаркет Петрозаводска

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Арбитражный суд Карелии ввел процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет", сообщается в банке судебных решений.

Арбитражный суд признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФлейм" о признании общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет" банкротом. Суд ввел в отношении "Коди-маркет" процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - наблюдение.

Судом были установлены требования компании "ИнтерФлейм" к должнику в размере в размере 497 908 руб. основного долга, 55 178 руб. пени.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-11-13 13:33:59
Смешной долг в 500 тыс. рублей наводит на мысль о мнимом банкротстве.
бюджет
2019-11-13 14:25:52
zanoza, у «физиков» есть значительно больше. Место не то. А/к 1126 крякнули, всех и всегда возила, вот и месть богов.
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