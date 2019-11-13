Под процедуру банкротства попал бывший крупный гипермаркет Петрозаводска

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Арбитражный суд Карелии ввел процедуру наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет", сообщается в банке судебных решений.
Арбитражный суд признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФлейм" о признании общества с ограниченной ответственностью "Коди-маркет" банкротом. Суд ввел в отношении "Коди-маркет" процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - наблюдение.
Судом были установлены требования компании "ИнтерФлейм" к должнику в размере в размере 497 908 руб. основного долга, 55 178 руб. пени.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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