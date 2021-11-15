Поддержка пострадавших предприятий, соцсферы и волонтерства: чем запомнилась «Прямая линия» главы Карелии

Представители парламента, бизнеса и общественных организаций Карелии оценили актуальность вопросов, поднимавшихся в ходе «Прямой линии» главы республики Артура Парфенчикова.

Одной из главных тем стала поддержка предприятий, пострадавших из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«Режим пандемийных антиковидных ограничений существенно изменил все формы хозяйствования и операционной деятельности карельских предпринимателей. Многие фирмы были вынужденными уйти в простой и нести огромные финансовые издержки. Глава Карелии подтвердил, что бюджет республики окажет помощь пострадавшим от ограничений предприятиям», - прокомментировал председатель парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Лиминчук.

По его словам, существенно увеличен объем средств регионального бюджета на поддержку пострадавших отраслей. В частности, 250 миллионов рублей выделено на компенсацию затрат по аренде, коммунальным платежам, процентным платежам по кредитным соглашениям и другим затратам. Выплаты начнутся с марта 2022 года. Ещё 100 миллионов рублей будет направлено на возмещение затрат предприятий на приобретение техники по новым инвестпроектам.

«Важно, что меры поддержки правительства Карелии уже отразились на рынке труда. Мы имеем сегодня самый низкий уровень общей безработицы за пятилетнюю перспективу. Успешно развивается специальный налоговый режим самозанятых граждан. Это почти 11 тысяч жителей Карелии», - добавил Леонид Лиминчук.

Эффективность мер поддержи заметили и представители бизнеса. Об этом написал на свой странице в Фейсбуке предприниматель Валерий Таборов.

«Особенно хочу отметить программу по поддержке бизнеса по компенсации коммунальных платежей и аренды, что в комплексе с федеральной поддержкой будет иметь большой экономический эффект. Единственное, что хотелось бы добавить к данной поддержке – выделить отдельный блок поддержки для социально ориентированных организаций, в том числе, рассмотреть вопрос о списании налоговых платежей», - написал предприниматель.

Также в ходе «Прямой линии» глава Карелии отметил увеличение финансирования социальной сферы, в том числе, здравоохранения. Одним их результатов станет открытие в 2022 году Центра амбулаторной онкологической помощи в городе Сортавала.

На это обратила внимание заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике парламента республики Ольга Билко.

«Тема крайне актуальная, так как существующие технологии лечения и схемы химиотерапии онкобольных позволяют добиться для многих пациентов длительной ремиссии. Новые технологии требуют специальных условий и помещений для размещения нового оборудования, комфортных условий лечения. Поэтому так важно строительство нового здания онкодиспансера и приближение онкологической помощи к пациентам в районах в виде организации центров амбулаторной онкологической помощи. В планах у руководства республики открытие таких же центров в первой и четвертой поликлиниках города Петрозаводска в 2023-24 годах. И медики, и пациенты надеются на скорейшее воплощение этих планов», - отметила Ольга Билко.

Важной темой «Прямой линии» главы Карелии стала поддержка общественных организаций, в том числе, добровольческого движения.

Одна из представителей движения Екатерина Исакова назвала интересной идеей поощрять волонтеров бесплатными билетами для посещения учреждений культуры.

«Добровольчество - это в первую очередь, конечно, безвозмездная помощь, но не будем лукавить, всегда приятно, когда тебе говорят "спасибо" и твой труд получает определенное признание. И если для школьников созданы определённые стимулы в виде дополнительных баллов при поступлении в вузы, то как показать мир волонтерства работающей молодёжи и как продолжать мотивировать ее там оставаться - вопрос более сложный. Вероятно, даже получение возможности посещать на льготных условиях музеи и театры сподвигнет кого-то проявить интерес к добровольчеству, а там время покажет», - считает Екатерина Исакова.