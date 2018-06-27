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Новости. Экономика
11:15, 27 Июня 2018
фото: мэрия Петрозаводска

Подержанные питерские троллейбусы прибудут в Петрозаводск на следующей неделе

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Правительство Санкт-Петербурга передаст Петрозаводску десять троллейбусов. Договоренность достигнута в ходе рабочей поездки Ирины Мирошник в Северную столицу, сообщает мэрия карельской столицы.

Накануне в петербургском комитете по транспорту был подписан договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти троллейбусов. "Это стало возможным благодаря содействию специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова", - сообщает мэрия Петрозаводска. 


фото: мжрия Петрозаводска

Троллейбусы использовались для обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге. Отмечается, что перед передачей машин в Петрозаводск был проведен капитальный внутренний и наружный ремонт. 

"Новые троллейбусы будут доставлены в карельскую столицу на следующей неделе. Они заменят часть машин муниципального предприятия "Городской транспорт", которые давно исчерпали свой ресурс. А троллейбусы, которые будут сняты с маршрутов, планируется разобрать на запасные части для осуществления текущего ремонта", - рассказали в администрации. 

Власти Петрозаводска и Петербурга обсуждают вопрос дальнейшего сотрудничества.

"Сейчас в Северной столице приобретены более 100 троллейбусов с автономным ходом, поэтому работавший прежде на маршрутах транспорт может быть также частично передан в Петрозаводск", - заключили в мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-27 12:53:26
И так бы хлам отдали, даже без пенсионера-представителя, поглощающего напрасно деньги из бюджета.
Изя
2018-06-27 12:14:05
Продолжение автобусной темы. Один из Москвы хлам тянет , другая такое же из Питера . За чей счёт восстанавливать будем ?
Неравнодушный
2018-06-27 11:53:45
Толпа ликует.
Сергей
2018-06-27 11:51:01
Питерская утилизация.
zanoza
2018-06-27 11:21:58
Будем очень рады "вёдрам с гайками" :)
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