Подержанные питерские троллейбусы прибудут в Петрозаводск на следующей неделе

Правительство Санкт-Петербурга передаст Петрозаводску десять троллейбусов. Договоренность достигнута в ходе рабочей поездки Ирины Мирошник в Северную столицу, сообщает мэрия карельской столицы.

Накануне в петербургском комитете по транспорту был подписан договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти троллейбусов. "Это стало возможным благодаря содействию специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова", - сообщает мэрия Петрозаводска.



фото: мжрия Петрозаводска

Троллейбусы использовались для обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге. Отмечается, что перед передачей машин в Петрозаводск был проведен капитальный внутренний и наружный ремонт.

"Новые троллейбусы будут доставлены в карельскую столицу на следующей неделе. Они заменят часть машин муниципального предприятия "Городской транспорт", которые давно исчерпали свой ресурс. А троллейбусы, которые будут сняты с маршрутов, планируется разобрать на запасные части для осуществления текущего ремонта", - рассказали в администрации.

Власти Петрозаводска и Петербурга обсуждают вопрос дальнейшего сотрудничества.

"Сейчас в Северной столице приобретены более 100 троллейбусов с автономным ходом, поэтому работавший прежде на маршрутах транспорт может быть также частично передан в Петрозаводск", - заключили в мэрии.