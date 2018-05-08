Подешевели билеты на поезда, идущие через Карелию

Официальная статистика зафиксировала снижение в Карелии стоимости проезда в поездах дальнего следования на 8-16% с начала года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2018 года.

Так, согласно документу, средняя стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда снизилась на 16,2%, нефирменного – на 13,7%.

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