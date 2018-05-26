Подъезд к поселку Карелии закроют для проезда автомобилей на 2 часа

В вязи с проведением соревнований по триатлону в поселке Матросы будет перекрыта для автомобильного движения центральная улица, а также все выезды на шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 27 мая в вязи с проведением соревнований по триатлону "Karelia Chellenge" в поселке Матросы Пряжинского района с 15 до 17 часов будет перекрыта для автомобильного движения центральная улица - Пряжинское шоссе, а также все выезды на шоссе.

В поселке Матросы в указанное время контроль за безопасностью движения будут осуществлять 2 экипажа ДПС. Водителям при движении в указанном направлении следует исполнять требования установленных временных дорожных знаков и рекомендации схемы пути объезда.

Госавтоинспекция призывает водителей не допускать нарушений правил дорожного движения и не создавать своими действиями аварийных ситуаций.