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Подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию продолжается

Новости. Политика
11:53, 07 Апреля 2020
фото: официальный сайт ЦИК РФ, http://www.cikrf.ru
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Центральная избирательная комиссия России продолжит подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, но с учетом его переноса на более поздний срок.

Напомним, ЦИК России внесла изменения в свой план работы в связи с решением Президента РФ Владимира Путина отложить голосование из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

"Кампания по проведению общероссийского голосования не отменена, а скорректирована", – подчеркнула глава ЦИК России Элла Памфилова.

Подробнее читайте здесь.

Напомним, "Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии запустила информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России. Для этого мы подготовили специальную площадку, где рассказываем о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-07 12:43:19
Зачем готовится к этому ? Схема давно отработана : народ типа голосует , ЦИК и верхушка власти считает , как надо , а кто то сидит вечно . Всё просто . :)
zanoza
2020-04-07 12:54:02
Изя, это ЦИК думает, что опять всё будет проведено по накатанной схеме, но любая схема может дать сбой!
Изя
2020-04-07 13:29:52
zanoza, Ой не знаю , там такие кадры сидят , что сбой у них , смерти им подобно . Если только голосов для легитимизации этого действа маловато будет , обозлённый народец не придёт на участки ))) :)
zanoza
2020-04-07 12:26:13
Не будет ничего хорошего из этой затее с поправками! Да и не время сейчас всё это проводить и не благоразумно!
Саныч
2020-04-07 12:22:20
Новый, что тебе мешает в духе времени залезть в будку и не отсвечивать?
grisha
2020-04-07 14:22:55
Саныч, в будке обитают друзья человека (собаки), а слизни прячутся под капустными листьями.
новый
2020-04-07 12:01:09
Либероиды, фас !
Саныч
2020-04-07 12:21:31
новый, рот прикрой, ущербный.
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