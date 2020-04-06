Подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию продолжается

Центральная избирательная комиссия России продолжит подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, но с учетом его переноса на более поздний срок.

Напомним, ЦИК России внесла изменения в свой план работы в связи с решением Президента РФ Владимира Путина отложить голосование из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

"Кампания по проведению общероссийского голосования не отменена, а скорректирована", – подчеркнула глава ЦИК России Элла Памфилова.

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Напомним, "Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии запустила информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России. Для этого мы подготовили специальную площадку, где рассказываем о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.