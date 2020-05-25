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Подготовлен законопроект об оплате телефона и электричества работникам на "удаленке"

Новости. Общество
15:47, 25 Мая 2020
фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Работодатели могут начать возмещать сотрудникам дополнительные расходы на удаленной работе, в том числе на электроэнергию и интернет.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс разработала Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

Как сообщает газета "Известия", поправки предусматривают внесение в ТК новой статьи о временной удаленной работе. В ней подчеркивается, что для изменения трудового режима сотрудника нужно оформить с ним дополнительное соглашение.

В документе необходимо прописывать порядок и сроки возмещения расходов работника, которые возникли на "удаленке". В их число входят электроэнергия, программное обеспечение, телефонная связь и интернет.

Подробности о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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