Подозрительную сумку нашли у ворот Президентского кадетского училища в Петрозаводске

Оперативные службы проверили подозрительную сумку, которую оставили у Президентского кадетского училища в столице Карелии.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 8 августа в 15.35 около ворот училища, расположенного на Комсомольском проспекте, была обнаружена подозрительная бесхозная сумка.

"Работали оперативные службы. Проверено: в сумке личные вещи. Хозяин нашелся", - отметили в ЕДДС.