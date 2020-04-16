Подрядчик заделывает ямы на Советском мосту в Петрозаводске

В рамках контракта ООО "Техрент" ведет ямочный ремонт, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На неделе деформации дорожного полотна устраняли на пересечении набережной Варкауса и Ленинградской улицы. Сейчас подрядчик работает на Советском мосту.

"Техрент" круглосуточно ведёт работы по содержанию улично-дорожной инфраструктуры Петрозаводска. В усиленном режиме подрядчик вывозит смёт с автомагистралей и тротуаров. Продолжается профилирование грунтовых дорог – на этой неделе автогрейдер выравнивал покрытие на Перевалке. Всего сегодня на улицы вышло 25 единиц специализированной техники.

Напомним, с наступлением плюсовых температур подрядчик возобновил ямочный ремонт городских дорог.