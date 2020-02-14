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Ямы на дорогах в Петрозаводске вновь начали заделывать с помощью "холодного асфальта"

Новости. Общество
17:35, 14 Февраля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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С наступлением плюсовых температур подрядчик возобновил ямочный ремонт городских дорог, сообщили в администрации столицы Карелии.

ООО "ТехРент" возобновил в рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска устранение аварийных деформаций асфальтобетонного покрытия. Для устранения повреждений используется холодная асфальтобетонная смесь. Технология позволяет работать в существующих погодных условиях, уточняют в мэрии.

Подрядчик заделал ямы на улице Кирова (в районе дома № 1), на набережной Варкауса (в районе улицы Ленинградской), на отдельных участках Ленинградской улицы, на Лесном проспекте (в районе Суоярвского шоссе, а также дома № 48) и на Боровой улице (в районе дома № 16).

В ближайшее время работы пройдут на Лесном проспекте (в районе дома № 3), Первомайском проспекте (в районе пересечения с Краснофлотской улицей), улице Зайцева (в районе пересечения с улицей Мелентьевой), Лососинском шоссе (на участке от Чистой улицы до городской черты), улице Мелентьевой (в районе дома № 28), улице Правды (на участке от улицы Кирова до Казарменской) и Новосулажгорской улице (в районе домов № 22А и № 30).

Ранее синоптики завили, что жители Карелии не дождутся настоящей зимы. На следующей неделе плюсовые температуры установятся на территории всей республики.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-14 17:47:30
Любимый ямочный ремонт, ну как же без него :)
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