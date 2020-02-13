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Жители Карелии не дождутся настоящей зимы

Новости. Общество
15:48, 14 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в последний месяц календарной зимы.

По информации синоптиков, настоящей зимы в этом году мы не увидим.

"Февраль будет очень теплым. Среднесуточная температура намного превышает норму – градусов на 8-10. И по предварительному прогнозу, март также будет выше нормы. Скорее всего, нас ждет ранняя весна", - рассказал "Столице на Онего" синоптик Карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

По прогнозу специалиста, в ближайшие выходные ночью температура в республике может опуститься до -5,6 градусов.  Но уже с понедельника, 17 февраля, ожидается выход Атлантического циклона.

"Будет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Осадки – мокрый снег, дождь. Температура плюсовая по всей республике. На юге будет +4,+5 градусов, на юго-западе ожидается до +6.  И даже на севере Карелии столбик термометра поднимется до отметки +2,+3 градуса. Совсем не зимняя погода", - подытожила синоптик.

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Комментарии

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новый
2020-02-14 16:10:07
Это хорошо. Сети по открытой воде гораздо ловчей ставить. Главное контролировать, чтобы в лед не вмерзли.
Писарев
2020-02-14 16:02:45
В Финляндии завершилась забастовка работников бумажной промышленности, в которой приняли участие около 60 тысяч человек – сотрудников профильной отрасли, членов профсоюза сферы услуг PAM и работников логистической компании Inex Partner. Забастовка продлилась больше двух недель, а её причиной стали дополнительные неоплачиваемые 24 часа работы в год. Казалось бы мелочь. Но не для финских рабочих.
Каждая неделя акции, по заявлению крупнейшего производителя бумаги в Финляндии, обошлась производству в 11 миллионов евро, что, в конечном счете, и заставило работодателей пойти на уступки: в ближайшее время будет подписано соглашение, в рамках которого минимальная зарплата в течение 25 месяцев будет повышена на 3,3%.
Только многомиллионные убытки, вызванные коллективной двухнедельной борьбой десятков тысяч человек, заставили работодателей согласиться на требования, выдвинутые профсоюзом.
И об этом нужно помнить всем, кто до сих пор надеется на трудовой кодекс, «социально-ответственных» или «национально-ориентированных» добреньких капиталистов или петиции и челобитные царю и боярам.
Изя
2020-02-14 16:11:24
Писарев, не та система , люди в ней главное , их права и свободы , а не государство с олигархами и жуликами ..
Гость
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