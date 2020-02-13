Жители Карелии не дождутся настоящей зимы

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в последний месяц календарной зимы.

По информации синоптиков, настоящей зимы в этом году мы не увидим.

"Февраль будет очень теплым. Среднесуточная температура намного превышает норму – градусов на 8-10. И по предварительному прогнозу, март также будет выше нормы. Скорее всего, нас ждет ранняя весна", - рассказал "Столице на Онего" синоптик Карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

По прогнозу специалиста, в ближайшие выходные ночью температура в республике может опуститься до -5,6 градусов. Но уже с понедельника, 17 февраля, ожидается выход Атлантического циклона.

"Будет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Осадки – мокрый снег, дождь. Температура плюсовая по всей республике. На юге будет +4,+5 градусов, на юго-западе ожидается до +6. И даже на севере Карелии столбик термометра поднимется до отметки +2,+3 градуса. Совсем не зимняя погода", - подытожила синоптик.