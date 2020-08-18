Подрядчика оштрафуют за срыв сроков благоустройства Александровского сквера

Завершить все работы подрядчик должен был на этой неделе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы в районе памятника "Пушка" выполняет ООО "Евромодуль". Стоимость объекта – 12,2 млн рублей.





Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны.

К настоящему времени выполнено устройство гравийных дорожек, разобрана и очищена подпорная стенка из декоративного камня.

За задержку компания будет оштрафована в соответствии с условиями муниципального контракта.