Подробности: Россиянин зарезал воспитательницу на глазах у малышей

Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье

Житель подмосковного города Воскресенск, который подозревается в убийстве своей супруги – воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение, воспользовавшись запасным выходом, где не дежурит охранник, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на "Московский комсомолец".



Инцидент произошел 31 августа. По данным Следственного комитета по Московской области, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.



По информации издания, 54-летняя супруга задержанного последние три года работала младшим воспитателем в детском саду, присматривая за четырехлетними детьми. Они не видели момент нападения на женщину, поскольку второй воспитатель завела подопечных в туалет. После прибытия экстренных служб малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход.



По словам знакомых погибшей, пара планировала развестись.