Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте пьяный водитель насмерть сбил женщину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 31 августа, в 23.19 в районе пересечения улицы Ла-Рошель и Комсомольского проспекта 62-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Niva, совершил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что момент страшного ДТП запечатлела камера наружного наблюдения.