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Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:39, 01 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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На Комсомольском проспекте пьяный водитель насмерть сбил женщину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 31 августа, в 23.19 в районе пересечения улицы Ла-Рошель и Комсомольского проспекта 62-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Niva, совершил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что момент страшного ДТП запечатлела камера наружного наблюдения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Сав-Кин
2020-09-01 11:54:30
А сколько сейчас за умышленное убийство дают?
Dolche MAN
2020-09-01 11:41:48
Погибла хорошая девушка, заботливая мать и замечательный кондитер...
У нас траур. Соболезнования близким.
АК
2020-09-01 12:09:22
Dolche MAN, Дошла бы 50 метров до светофора - была жива.
Изя
2020-09-01 11:06:42
"вы, бабуля ( ниже по списку ) , чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно".
Ники меняй . а то засветилась по полной . работников своих постесняйся , работают , а не сопли в Столице мотают .
Неравнодушный
2020-09-01 10:56:28
103 года прожили на двоих, а так ничего и не поняли.
Саныч
2020-09-01 10:22:45
Встретились два одиночества.
кир
2020-09-01 10:07:56
Никчемный гад.
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