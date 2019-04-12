Подростка, обвиняемого в уничтожении Успенской церкви, поместили в спецучреждение

В Карелии 15-летний обвиняемый в поджоге церкви в Кондопоге подросток отправлен в специальное учреждение после судебно-медицинской экспертизы.

Об этом "Столице на Онего" рассказал уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

"Была проведена экспертиза, по итогам было решено, что ему необходима медицинская помощь", - сказал Сараев.

По его словам, экспертиза проходила с конца прошлого года в Москве в институте имени Сербского.

Куда перевели юношу, Сараев не уточнил.

Утром 10 августа 2018 года в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. По подозрению в поджоге был задержан 15-летний подросток.

В декабре 2018 года была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В следственном комитете Карелии пояснили, что следствие по делу продолжается.