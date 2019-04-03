Подростки в поселке Карелии ограбили продавца

В поселке Чупа Лоухского района двое подростков подозреваются в грабеже, сообщили в Следкоме Карелии.

В феврале 16-летний и 14-летний подростки, находясь в одном из магазинов поселка Чупа Лоухского района, похитили 5 тысяч рублей, принадлежавшие продавцу магазина.

Потерпевшая обнаружила факт хищения и потребовала от подозреваемых вернуть деньги, но подростки проигнорировал указанные требования и выбежали из магазина, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В тот же день подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.